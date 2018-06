Ein Dauerbrenner ist auch die Wirtschaftslage. 2015 beruhigte der Kremlchef seine Landsleute noch: In zwei Jahren werde die heimische Wirtschaft wieder wachsen. Sanktionen des Westens wegen des Ukraine-Krieges und der Annexion der Krim 2014 hatten den Rubelkurs und die Kaufkraft der Russen auf ein historisches Tief gedrückt. Tatsächlich zieht Russlands Wirtschaft nur langsam wieder an, im vergangenen Jahr um rund 1,5 Prozent. Das Einkommen der Russen liege allerdings noch immer deutlich unter dem Niveau von 2013, meldete unlängst die OECD.

"Direkter Draht", 2016. Bildrechte: IMAGO

Noch so ein ewiges Thema in Russland: die schlechten Straßen. 2016 meldete sich eine Frau aus Omsk, Sibirien, in der Sendung und beschwerte sich über Schlaglöcher überall in der Millionenstadt, die Autos gingen kaputt. Putin sicherte Abhilfe zu. Noch während der Sendung konnte die Moderatorin die Nachricht aus Omsk verkünden: Die Verwaltung wolle die Straßen in den nächsten Wochen in Ordnung bringen. Nicht immer funktioniert die Sendung derart gut als Ventil für angestauten Frust.