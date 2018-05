Ausflugsziel Loket in Böhmen

Dem Flair der Stadt tut dies keinen Abbruch. Auch Goethe reiste häufig in die malerische Gegend. Auf der Veranda der Burg Loket hielt der Dichter an seinem 74. Geburtstag um die Hand seiner letzten großen Liebe an, der 19-jährigen Ulrike von Levetzow. Sie lehnte ab. Den Schmerz darüber verarbeitete Goethe in seiner "Marienbader Elegie".



Über dieses Thema berichtet der MDR in:

"Von alter Pracht und neuem Glanz - Eine Bäderreise durch Westböhmen", 2. Januar 2018, 22:05 Uhr Bildrechte: IMAGO