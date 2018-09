Erfahrungsaustausch mit Grenzen

Der Erfahrungausstausch funktioniert auch andersherum, sagt Stefan Meister von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP): "Etwa in der Terrorbekämpfung und Geheimdienstarbeit. Da interessiert sich Russland vor allem für Chinas Erfahrung bei der Kontrolle des Internets und will von Peking lernen." Insbesondere seit dem Beginn des Ukrainekonflikts 2013 und den westlichen Sanktionen gegen Russland habe es eine Annäherung beider Staaten gegeben.

Das Hauptziel besteht für den Russland-Experten daher auch in der Außenwirkung der Zusammenarbeit: "Es geht zum einen um Prestige. Man will der Westen zeigen: 'Wir arbeiten zusammen'. Zum anderen will sich Russland als Global Player präsentieren, auch in Asien. Man will sagen: 'Russland ist einsatzfähig und ein Akteur, den man hier ernst nehmen muss.'"

Konkurrenz in Zentralasien

Denn dort zeigen sich für Meister auch die Grenzen der Kooperation: "Es ist asymmetrisches Verhältnis, und die Asymmetrie wächst. Vor allem ökonomisch und erst recht demografisch. China ist mittlerweile ein Machtfaktor in Russlands Hinterhof. Mit der 'Seidenstraßen'-Initiative wird die Bedeutung weiter wachsen."

So sei China in Ländern wie Kasachstan bereits ein größerer Machtfaktor als Russland. Auch in anderen postsowjetischen Staaten wie der Ukraine und Georgien ist China – wenn auch nur ökonomisch – aktiv. Mit der Kaukasusrepublik hat Peking zuletzt ein Freihandelsabkommen geschlossen.

Daher gäbe es "längerfristig gesehen ein latentes Konfliktpotential", glaubt auch China-Experte Thomas Eder vom MERICS: "Vor allem, wenn in der innerrussischen Debatte klar wird, wie weit der chinesische Aufstieg bereits gediehen ist. Auch, wenn es dann bereits zu spät ist, diesem entgegen zu wirken." Gerade in Zentralasien, wo große Rohstoffvorkommen liegen, könne es daher zu Konflikten beider Staaten kommen.

Kooperation und argwöhnisches Beäugen

Unter diesem Vorzeichen müsse man auch das "Wostok"-Manöver betrachten, meint MERICS-Experte Thomas Eder: "Die militärische Zusammenarbeit bleibt sehr limitiert. Es herrscht ein gegenseitiges Misstrauen. Auch 'Wostok' ist offiziell ein russisches Manöver, an dem China limitiert teilnimmt. Nicht nur, was die Zahlen an Soldaten angeht, sondern auch beim Gerät, bei dem Peking nicht seine neuste Technologie geschickt hat. Auch Russland lässt seine besten Einheiten ohne China üben."

Voneinander lernen, ohne einander zu viel über die eigene Schlagkraft zu verraten und dabei dem Rest der Welt die momentane Eintracht zu beweisen: Das ist für Eder daher das Hauptziel der Zusammenarbeit: "Moskau würde China im Moment nicht als Konkurrenten bezeichnen. Denn die politische Linie ist ganz klar: China ist ein großer Freund und Verbündeter gegenüber dem Westen."

Für Stefan Meister von der DGAP ändert das aber nichts an der Grundkonstellation: "Im militärischen Bereich arbeitet man jetzt enger zusammen, aber die Ängste und die Skepsis gegenüber dem anderen bleiben. Es gibt derzeit mehr Interessenüberschneidung gegenüber dem Westen, aber das kann sich auch ganz schnell ändern."