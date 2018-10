Drogenlabor in Tschechien ausgehoben

Mit dem was dort lagerte, hätten dutzende Labore beliefert und Hunderte Kilo Crystal Meth gekocht werden können, so beschreiben die Behörden ihren Fund in Tschechien. Ausgehoben wurde das Labor in Pilsen. Von dort gelangte die Massendroge nach Deutschland. Die organisierte Bande soll sich auf die Extraktion des Ausgangsstoffs Pseudoephedrin spezialisiert haben - und zwar "im industriellem Maßstab", sagte die Sprecherin der Prager Polizei am Mittwoch.