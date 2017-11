Hoch soll er leben! Väterchen Frost feiert Geburtstag

Vor dem Palast vom Väterchen Frost warten schon Hunderte Kinder mit ihren Eltern darauf, dass er endlich raus kommt. In Russland ist Ded Moros, wie Väterchen Frost auf Russisch heißt, extrem populär. Kein Wunder, schließlich ist er zuständig für Wünsche und Geschenke, die es in Russland aber erst in der Neujahrsnacht gibt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK