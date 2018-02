Deutsche Bands rocken Osteuropa

So treten die Kraftwerker am 13. Februar im Kreml auf. Veranstaltungsort ist der "Staatliche Kremlpalast", ein Betonkasten, in dem seit 1961 Konzerte veranstaltet werden. Eine Randnotiz: Auch Thomas Anders hat hier seine Spuren hinterlassen. So oft wie kein anderer Popkünstler ist der Deutsche schon zehnmal im Kremlpalast aufgetreten - mit und ohne Modern Talking. Bildrechte: dpa