Vergiftete Stadt - Dserschinsk

Im Kalten Krieg bis in die späten 1990er-Jahre hinein war Dserschinsk zudem Hauptproduktionsstätte für Chemiewaffen der UdSSR beziehungsweise Russlands. Gigantische Mengen an Senfgas, Sarin, Dioxin und Blausäure wurden in den Fabriken der Stadt verarbeitet. (Im Bild: Güterbahnhof von Dserschinsk.) Bildrechte: dpa