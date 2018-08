Welche Zutaten benötigt ein Ohrwurm-Garant? Ein Päckchen mit zwei Dutzend Piroggen, Folklore und ein Hauch polnischer Gewürze. Mee And The Band-Sängerin Alexandra Sawyer Hudson ist gebürtige Engländerin mit polnischen Wurzeln, die sie liebt und lebt.

Bildrechte: Mee And The Band/MDR

Sängerin Alexandra Sawyer Hudson badet im Piroggen-Meer: Die halbmondförmigen Maultaschen sollen Wunder wirken gegen Kummer. Bildrechte: Mee And The Band/MDR

Die Idee für den Pierogi-Hit entstand aus einem Joke, wie die Sängerin im Interview mit MDR-Heute im Osten erzählt. An Heiligabend sitzt sie mit ihrer Familie gemeinsam am Tisch, und wie immer, streitet die Familie um die letzte Pirogge auf dem Teller. Die Familie sagte scherzhaft, dass sie darüber ein Lied schreiben sollte.

Gesagt, getan. Ein Jahr später spielte die dreifache Mutter an Weihnachten 2016 das selbstkomponierte Stück am Klavier vor. Die Familie war begeistert. Danach ging es ins Studio. Von der Idee bis zur Umsetzung des aufwändigen Clips auf YouTube vergingen zwei Jahre. Ein Team von 40 Leuten unterstützte das Projekt. Niemand hat mit so einem riesigen Erfolg gerechnet. Jetzt soll der Song auch als "Special" auf dem Band-Album 2019 erscheinen.

Der Clip ist knallbunt und funky: Folkloretänzer in polnischer Tracht steppen abwechselnd mit hippen Breakdancern vor pinkfarbener, blauer und grüner Kulisse. Im Mittelpunkt: ein rosa Päckchen mit zwei Dutzend Piroggen und eine heitere Sängerin, die ihre geliebten Piroggen mit einem Nudelholz verteidigt. Die Botschaft: "Keep your hands off my pierogi", also Hände weg von meinen Piroggen. Hier ist das Video, das zum Mittanzen und -Singen verleitet: