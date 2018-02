Eisbaden ist in Polen ein echter Trend, erzählt Katarzyna Tuszynska: "In jedem zweiten Sportclub gibt es inzwischen eine Gruppe von Leuten, die sich regelmäßig zum Eisbaden treffen." Sie selbst steigt zwei Mal in der Woche in das eisige Wasser der Danziger Bucht: "Es sind vor allem junge Leute, die viel Sport machen. Eisbaden reaktiviert die Muskeln danach." Winterschwimmen ist aber nicht nur in Polen stark in Mode gekommen, auch in anderen osteuropäischen Ländern erfreut sich der Sport wachsender Beliebtheit.

So ganz neu ist das Eisbaden allerdings nicht. Das Springen in Eislöcher hat in Osteuropa eine lange Tradition: In Russland zum Beispiel wird am 19. Januar das Epiphanias-Fest mit dem traditionellen Eisbaden begangen. An diesem Tag tauchen Gläubige von Moskau bis Jakutsk in Eislöcher, die vorher von Priestern gesegnet wurden und waschen sich so von ihren Sünden frei. Die Löcher werden "Jordans" genannt und erinnern an den Tag, als Christus im Jordan getauft wurde. Doch auch in Russland wird das Eisbaden immer stärker als Freizeitvergnügen oder Mutprobe wahrgenommen.