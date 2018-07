Rumänien Ranghöchste Anti-Korruptions-Staatsanwältin entlassen

Der rumänische Staatspräsident Klaus Johannis hat am Montag die Chefin der Antikorruptionsbehörde (DNA), Laura Codruta Kövesi, entlassen. Eine Sprecherin des Präsidalamtes begründete das damit, dass in einem Rechtsstaat die Entscheidungen des Verfassungsgerichtes respektiert werden müssten.



Hintergrund ist ein monatealter Antrag des Justizministeriums auf Absetzung Kövesis. Justizminister Tudorel Toader hatte der ranghöchsten Korruptions-Bekämpferin im Februar in vagen Formulierungen Regel- und Verfahrensverstöße vorgeworfen und per Dekret ihre Entlassung angeordnet. Die sozial-liberale Regierung, zu der der parteilose Justizminster gehört, versuchte seit ihrem Machtantritt Anfang 2017, Kövesi aus ihrem Amt zu drängen.

Präsident setzt Urteil um

Schild am Eingang der Anti-Korruptionsbehörde in Bukarest Bildrechte: MDR/Annett Müller Staatschef Iohannis, der bei der Ernennung und Abberufung der ranghohen Staatsanwältin ein Wörtchen mitzureden hat, weigerte sich jedoch im April öffentlich, Kövesi abzusetzen. Er erklärte damals, er halte die Begründung des Justizministers für wenig überzeugend. Der Minister zog daraufhin vors Verfassungsgericht, das ihm im Mai Recht gab. In den vergangenen Wochen schob Johannis die Entscheidung vor sich her, erklärte immer wieder, er müsse das Urteil noch einmal lesen. Es war von Beginn an klar, dass er auf Zeit spielte. Schließlich kam er nicht umhin, das Urteil des höchsten Gerichtes umzusetzen.

Das Dilemma des Staatschefs

Staatschef Johannis hatte sich in der Vergangenheit immer hinter Kövesi gestellt. Bildrechte: dpa Johannis ist durch das Urteil in eine komplizierte Lage geraten. In der Vergangenheit positionierte er sich wiederholt als Verfechter der Rechtsstaatlichkeit und kritisierte die sozial-liberale Regierung scharf dafür, dass sie den Antikorruptionskampf schwächen wolle. Immer wieder stellte sich Iohannis demonstrativ hinter DNA-Chefin Kövesi und erklärte mehrfach, mit deren Arbeit sehr zufrieden zu sein.



Mit der Absetzung setzt Iohannis eine Entscheidung um, hinter der er selbst nicht steht. Er könnte in seiner Anhängerschaft damit stark an Glaubwürdigkeit verlieren. Zugleich zeigt die Entscheidung, wie wenig Machtbefugnisse er als Staatschef doch hat, auch wenn er vom Volk direkt gewählt wird.

Ansehnliche Bilanz

Kösevi sagte nach ihrer Entlassung, sie werde die DNA verlassen, aber Staatsanwältin bleiben. Ihre Absetzung hinterlasse ein großes Fragezeichen, ob künftig die Chefankläger dem Justizminister politisch untergeordnet seien.

Wir alle wissen, dass die DNA bewiesen hat, dass vor dem Gesetz alle gleich sind und niemand so stark ist, dem Gesetz zu entkommen. Die Staatsanwälte haben gegen alle ermittelt, ganz gleich, welche Funktion sie hatten. Laura Codruta Kövesi in ihrer Abschiedsrede am 9. Juli 2018

Kartenspiel mit verurteilten korrupten rumänischen Politikern Bildrechte: MDR/Annett Müller Kövesi gehörte mit ihrer Behörde zu einem der schärfsten Widersacher der sozial-liberalen Regierung. Im vorigen Jahr hatte die DNA-Behörde mehr als 11.000 Fälle bearbeitet. In gut einem Drittel der Fälle wurden die Ermittlungen auch abgeschlossen und rund 1.000 neue Anklagen erhoben: Ein Drittel davon gegen hochrangige Beamte und Politiker, darunter auch drei Minister.

Wie zahm wird die Behörde?