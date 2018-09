Die EU-Kommission verklagt Polen wegen seiner umstrittenen Ruhestandsregelung von Richtern am Obersten Gericht. Die Klage vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) begründete Brüssel am Montag damit, dass die polnische Regelung nicht mit dem "EU-Recht vereinbar" sei. Es werde damit vielmehr die Unabsetzbarkeit von Richtern untergraben. Zudem beantragte Brüssel eine einstweilige Verfügung. Bis zu einem Urteil solle das polnische Gesetz ausgesetzt werden. Sollte die EU-Kommission in dem Verfahren Recht bekommen, müsste Warschau das Gesetz ändern. Andernfalls drohen dem osteuropäischen EU-Land hohe Strafzahlungen.

Die Kommission klagt vor dem EuGH, weil die polnische Regierung auch nach mehrfacher Aufforderung das Gesetz nicht freiwillig änderte. Die Regelung ist Teil der umstrittenen polnischen Justizreformen, die aus Sicht der EU-Kommission die Gewaltenteilung in Polen gefährdet und die Unabhängigkeit von Gerichten einschränkt.



Konkret geht es um die im Sommer in Kraft gesetzte Ruhestandsregelung. Damals wurde das Rentenalter der Richter am Obersten Gericht von 70 auf 65 Jahre heruntergesetzt. Kritiker sehen in den Pensionierungen einen weiteren Versuch der polnischen Regierungspartei PiS, die Justiz auf Linie zu bringen und mit ihr genehmen Richtern zu besetzen. Tausende Menschen waren im Juli dagegen in Warschau auf die Straße gegangen.