Nutella, das nicht so cremig ist; weniger Fisch in den Fischstäbchen oder Palmöl statt Butter in den Butterkeksen: ​Seit Monaten werfen die Visegrad-Länder internationalen Lebensmittelkonzernen vor, in Osteuropa zweitklassige Produkte zu verkaufen. Die Lebensmittelhersteller bestreiten die Vorwürfe und verweisen auf verschiedene, regionale Geschmäcker in den jeweiligen Ländern und argumentieren, unterschiedliche Einkommensniveaus in den Ländern zu berücksichtigten. Nun kommt Hilfe aus Brüssel - ein Erfolg für die vier osteuropäischen Länder.