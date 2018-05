Warum die Kosovo-Frage essentiell ist

Voraussetzung dafür ist, dass die Staaten den 35 Kapitel umfassenden Anforderungskatalog der EU erfüllen. Im Fall Serbien firmiert das letzte dieser Kapitel unter dem neutralen Titel "Beziehungen zum Kosovo". Der Inhalt ist jedoch eindeutig: Erkennt Serbien das Kosovo nicht an, gibt es keinen EU-Beitritt. Und ohne das größte und wichtigste Land der Region kann die EU kaum die anderen Staaten des Westbalkan aufnehmen. So hängt die Zukunft der ganzen Region an der Kosovo-Frage.

Serbiens mächtiger Präsident Aleksandar Vučić versprach jüngst zwar, eine Lösung sei noch in diesem Jahr möglich, jedoch dürfe diese "die Gefühle der Serben nicht verletzen". Einer nicht-repräsentativen Umfrage eines serbischen TV-Senders zufolge sehen 80 Prozent der Serben das Kosovo jedoch als unveräußerbaren Teil des eigenen Landes, die "Wiege des Serbentums".

Wie die Politik den Konflikt ausschlachtet

Vučić selbst beschuldigte das Kosovo aber auch schon, einen Krieg mit Serbien beginnen zu wollen. Anfang 2017 war das, als Serbien einen Zug in das Nordkosovo rollen lassen wollte, auf dem in diversen Sprachen stand: "Das Kosovo gehört zu Serbien". Die Regierung in Pristina fasste das als Provokation auf und schickte ein Sondereinsatzkommando, um den Zug an der Grenze abzufangen.

Solche gegenseitigen Provokationen haben Tradition. "Das ist eine Sumo-ähnliche Auseinandersetzung zwischen den Repräsentanten beider Staaten", sagt Ursula Koch-Laugwitz, die das Büro der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) in Belgrad leitet.

FES-Büroleiterin Ursula Koch-Laugwitz Bildrechte: FES Belgrad Kosovos Präsident Hashim Thaçi befehligte einst die UÇK, Aleksandar Vučić war während des Krieges Informationsminister Serbiens und Mitglied der ultranationalistischen "Serbischen Radikalen Partei". "Es wäre vielleicht lustiger, sie würden wirklich mal in den Ring steigen. Da wäre der Unterhaltungswert höher und auch der Zeithorizont kürzer", sagt Koch-Laugwitz ironisch mit Blick auf den Dauerkonflikt.

Wie ein Stadt symbolisch für den Konflikt steht

Denn bis heute erhitzen die politischen Scharmützel zwischen Belgrad und Pristina regelmäßig die Gemüter und behindern eine Einigung. Zu Spannungen führt das auch innerhalb des Kosovo, wo es eine serbische Minderheit gibt. Diese lebt vornehmlich im Norden des Landes, etwa in der Stadt Mitrovica mit ihren circa 100.000 Einwohnern. Die ist entlang des Flusses Ibar geteilt. Den Norden bewohnen überwiegend Serben, den Süden die Bevölkerungsmehrheit der Kosovo-Albaner.

Miodrag Marinković ist Vorsitzender der Nichtregierungsorganisation "NGO Aktiv", die sich im serbischen Teil der Stadt befindet. Angesprochen auf die öffentlichen Querelen antwortet er ganz undiplomatisch: "Die Politiker profitieren von den ethnischen Spannungen. Manchmal tragen sie mehr dazu bei als zur Lösung. Denn dann können sie sich als Retter präsentieren." Marinković bezieht sich dezidiert auf beiden Seiten.

Wie ein Mord alte Ängste schürt

Nur wenige Politiker setzten sich aktiv für eine Aussöhnung ein. Oliver Ivanović war einer von ihnen. Der serbische Kosovare sprach als einer von wenigen auch albanisch, die Sprache der Bevölkerungsmehrheit im Kosovo, und setzte sich für eine politische Lösung des Konflikts ein. Mitte Januar wurde der 55-jährige vor seinem Parteibüro in Mitrovica von Unbekannten erschossen, nur wenige hundert Meter vom Büro der NGO Aktiv entfernt.