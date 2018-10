Massenevakuierung nach Explosionen in ukrainischem Munitionsdepot

In der Nordukraine hat es erneut in ein Munitionsdepot der ukrainischen Armee gebrannt. Das Feuer und die Explosionen begannen den Einsatzkräften zufolge am frühen Morgen. Noch gegen Mittag gab es nach Angaben der ukrainischen Streitkräfte Detonationen im Minutentakt. 63 Menschen mussten wegen einer möglichen Rauchvergiftung behandelt werden. Mehr als 12.000 Menschen wurden aus der Gefahrenzone in Sicherheit gebracht.