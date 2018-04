Heute verließen allein 60 US-Diplomaten Russland. Das US-Konsulat in Sankt Petersburg wurde geschlossen. Bereits am Wochenende waren zuvor die ausgewiesenen russischen Diplomaten in ihre Heimat zurückgekehrt, darunter auch vier aus Deutschland.

Russland reagiert mit Zahn-um-Zahn-Strategie

Die Bilder ähneln sich: Hier kommen russische Diplomaten mit ihren Familien zurück und verlassen den Flughafen Wnukowo bei Moskau. Bildrechte: dpa Nach der Vergiftung von Skripal am 4. März wiesen 25 westliche Staaten und die NATO bisher 150 russische Diplomaten aus. Allein die britische Regierung hatte 23 Vertreter des Landes verwiesen. Premierministerin Theresa May sagte, dass es sich bei diesen Personen nach Einschätzung der Geheimdienste um Agenten handele. Als Gegenzug verwies Russland genauso viele Diplomaten des Landes. Die USA schickte 60 russische Diplomaten zurück und kündigte die komplette Schließung des russischen Konsulats in Seattle an, weil dieses für Spionageaktivitäten gegen eine nahegelegene U-Boot-Basis sowie gegen die Fabrik des Flugzeugherstellers Boeing genutzt werde, hieß es zur Begründung. Russland reagierte mit dem Verweis von 60 US-Diplomaten und der Schließung des Generalkonsulats in Sankt Petersburg.

Elf EU-Länder ziehen nicht mit

Österreichs Kanzler Kurz will Brückenbauer in der aktuellen großen Krise mit Russland sein. Bildrechte: dpa Es ist ein Schachspiel der Nationen, doch nicht alle Mitgliedsländer der EU und der NATO machen dabei mit. Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz lehnt die Ausweisung von Diplomaten im Fall Skripal ab und begründet dies so: "Wir haben uns entschieden, das nicht zu tun, weil wir der Meinung sind, dass es wichtig ist, Dialogkanäle aufrechtzuerhalten."

Bulgariens Ministerpräsident Boyko Borissov beruft sich im Fall Skripal auf die Neutralität seines Landes während der EU-Ratspräsidentschaft. Bildrechte: dpa Auch Bulgarien weist keine Diplomaten aus. Sofia und Moskau unterhalten wichtige Geschäftsbeziehungen. Als offizielles Argument wird die aktuelle Präsidentschaft der Europäischen Union angeführt, die Neutralität verlange. "Saddam Hussein wurde beschuldigt, chemische Waffen zu benutzen, dann hat Tony Blair sich entschuldigt, aber die Folgen dieser Angelegenheit sind für uns heute weiter spürbar," so Boyko Borissov, der Ministerpräsident von Bulgarien.



Weitere Länder, die sich an der Ausweisung von Diplomaten nicht beteiligen, sind Italien, Belgien, Zypern, Griechenland, Malta, Irland, Portugal, Slowenien und die Slowakei.

Welche Wege gibt es aus dem diplomatischen Krieg?

Viele Russland-Experten unterstützen die Haltung der elf EU-Länder, die sich nicht an der gemeinsamen Aktion beteiligen. So sagte Gerhard Mangott, der an der Universität Innsbruck lehrt, im Deutschlandfunk: "Kanzler Kurz versucht, Russland aus der Isolation gegenüber dem Westen zu führen und den Dialog wieder zu intensivieren. Es war je geradezu ein Problem, dass die erste Sanktionsstufe der EU gewesen war, den institutionalisierten Dialog mit Russland abzubrechen. Aber gerade in Krisenzeiten sollte man mehr miteinander sprechen und nicht weniger."

Auch Horst Teltschik, der früherer Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz und politischer Berater von Helmut Kohl, verweist auf andere Mittel, um der Krise beizukommen. "Wir brauchen keine neuen Ideen, sondern das, was vorhanden ist, müssen wir nutzen - die vorhandenen Instrumente, die wir in den 90er-Jahren entwickelt haben." Teltschik sieht die Rolle des Vermittlers beim Russland-Rat der NATO und der OSZE, deren jährliche Außenminister-Konferenz dazu einberufen werden sollte.

Der Fall Skripal

Hier wurden Skripal und seine Tochter gefunden Bildrechte: IMAGO Aufgeklärt ist der Fall bis heute nicht. Skripal und seine Tochter waren am 4. März nach einem Restaurantbesuch in Salisbury auf einer nahegelegen Parkbank in einem lebensbedrohlichen Zustand aufgefunden worden. Wenig später zeigte auch der Polizist, der die beiden gefunden hatte, Vergiftungserscheinungen. Fest steht lediglich, dass alle drei mit dem sehr aggressiven Nervengift Nowitschok in Kontakt gekommen waren. Nowitschok wurde während des Kalten Krieges in der Sowjetunion hergestellt. Das Forschungszentrum des britischen Verteidigungsministeriums gab am Mittwoch aber bekannt, dass die Herkunft des in Salisbury eingesetzten Gifts nicht eindeutig nachgewiesen werden könne. Der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja berief daraufhin in New York eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates für diesen Donnerstag ein. Das Gremium solle sich mit den britischen Vorwürfen befassen, dass die Regierung in Moskau hinter dem Anschlag stecke, sagte er.



(dpa/AFP/bb/pkl)