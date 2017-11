Ehemaliger Wasserturm von Vukovar. Er soll als Mahnmal erhalten bleiben. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Region um Vukovar, nahe der serbischen Grenze an der Donau gelegen, war während des Kroatienkrieges 1991-1995 das am stärksten umkämpfte Gebiet. Bei der serbischen Belagerung und der Schlacht um Vukovar wurden Tausende Kroaten getötet und die Stadt in Schutt und Asche gebombt. Knapp drei Monate lang verteidigten die Einwohner Vukovar gegen serbische Freischärler und die Jugoslawische Volksarmee. Doch vergeblich. Am 18. November 1991 übernahmen die serbischen Einheiten die Stadt. 2.000 Menschen, die es zuvor nicht mehr rechtzeitig aus Vukovar geschafft hatten, verließen an diesem Tag traumatisiert die besiegte Stadt. Im Krankenhaus lagen zu dieser Zeit viele Verwundete und Kranke. 200 von ihnen wurden zwei Tage später von serbischen Soldaten erschossen und in einem Massengrab verscharrt.