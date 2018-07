Definitiv, Ausnahmezustand trifft es auf den Punkt. Das Land hat ja fußballgeschichtlich keine Referenz für diese enormen kollektiven Glücksgefühle. Momentan ist das für viele Menschen in Kroatien absolutes Neuland. Und da trifft man sogar jetzt noch Leute an, die sagen, dass sie es selbst einfach noch gar nicht richtig fassen können, was da am Mittwochabend passiert ist.

ARD-Korrespondent für Kroatien, Darko Jakovljevic Bildrechte: ARD

Allein schon Kroatiens Einzug ins Finale ist ja historisch. Jetzt hoffen viele Kroaten, dass ihre Mannschaft am Sonntag die ganz große Fußballgeschichte schreiben wird. Nun, was auch am Sonntag passiert, mich würde interessieren, lässt sich dieses neue beglückende Lebensgefühl irgendwie hinüber retten in die Zeit nach der WM? Das wäre doch was, wenn man in Kroatien daraus etwas machen könnte.