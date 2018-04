Unverantwortliche Experimente? Landwirtschaft in der Tschernobyl-Sperrzone

Nikolaj Woronetzki ist Chef der Experimentierzone. Rund 740 Menschen arbeiten unter seiner Leitung in der Sperrzone - darunter 360 Waldarbeiter, 41 Wissenschaftler, 90 Feuerwehrmänner, 20 Sicherheitsleute. Wer in der Sperrzone zehn Jahre gearbeitet hat, darf zehn Jahre früher in Rente gehen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK