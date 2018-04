Ukraine: Festival bringt Normalität in Frontstadt

Dieses zerschossene Haus steht in Awdijiwka. Die Stadt liegt direkt an der Front in der Ostukraine. Das Donnern der Mörser gehört zum Alltag. 36.000 Menschen lebten hier zu Friedenszeiten. Jetzt sind es nur noch 23.000. Doch einige Enthusiasten versuchen die Menschen in der Stadt zu halten, u.a. mit einem Festival nur wenige hundert Meter von der Front entfernt. Bildrechte: MDR/Roman Schell