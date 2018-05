Schweinezüchter und Dirigenten: Ukrainische Einwanderer in Polen

Auch Witali Piatenko studierte in der Ukraine: Kybernetik und Ökonomie. Doch dann musste er ein Jahr lang an die Front in der Ostukraine. Heute arbeitet er als Lackierer im Posener Vorort Swarzędz. Mittlerweile ist er auch Teilhaber der Firma. Bildrechte: Stepan Rudik/MDR