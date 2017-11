Polen: Gesetz soll grausamen Pelzhandel stoppen

Anfang November haben Abgeordnete der Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) einen Gesetzesentwurf ins polnische Parlament eingebracht, nach dem die Haltung von Tieren zur Pelzherstellung verboten werden soll. Auch der Parteivorsitzende Jarosław Kaczyński unterstützt den Vorschlag.

Damit spitzt sich ein lange schwelender Konflikt in Polen zu. Denn das Land ist nach Dänemark der zweitgrößte Pelzproduzent Europas. Jedes Jahr werden dort nach Angaben der Tierschutzorganisation "Otwarte Klatki" acht Millionen Nerze getötet. Hinzu kommen 75.000 Füchse und 60.000 Chinchillas. Ein Großteil der so gewonnenen Felle wird in die EU exportiert, auch nach Deutschland.

Qualvolles Schicksal für Millionen Tiere

Auch zu Kanibalismus kommt es unter den Tieren in den Pelzfarmen. Bildrechte: youtube.com/Otwarte Klatky Dabei leben die Tiere in den 800 landesweiten Pelzfarmen unter erbärmlichen Umständen, wie Videoaufnahmen der NGO "Otwarte Klatki" zeigen. So werden etwa Nerze in kleinste Drahtkäfige gezwängt. Dort vegetieren die von den Farmarbeitern misshandelten Tier in ihren eigenen Ausscheidungen. Ein Großteil leidet an Krankeiten und Deformierungen. Täglich verenden dutzende Tiere.

Während der "Pelzernte" im Herbst werden die Tiere dann durch Strom, Erschlagen oder giftige Gase getötet und weiterverarbeitet. Teilweise entspricht die Haltung den laxen EU-Normen zur Pelzzucht, nach denen einem Nerz gerade einmal 0,16 Quadrameter in einem Käfig zustehen. Oft werden die Tiere jedoch noch schlechter gehalten und gequält. Das soll nach dem neuen Gesetzentwurf härter bestraft werden.

Haftstrafen für Tierquäler

Für das Quälen oder die rechtswidrige Tötung eines Tieres sollen dann bis zu vier Jahre Haft drohen. Bislang sind es zwei Jahre, die zur Bewährung ausgesetzt werden können. Da die Gerichte selten Haftstrafen aussprechen, soll es dem Entwurf zufolge eine Mindeststrafe von drei Monaten Haft geben.

"Otwarte Klatiki" hat zahlreiche Fälle von Misshandlungen und Verwahrlosung von Tieren in den Pelzfarmen dokumentiert. Bildrechte: youtube.com/Otwarte Klatky Auch die Strafen für Tierquälerei sollen verschärft werden und ebenfalls Haftstrafen nach sich ziehen. Außerdem soll dem Gesetzentwurf zufolge auch das Halten von Zirkustieren verboten werden. Tiere in Privatbesitz würden ebenso besser geschützt. So dürften Hunde künftig nicht mehr an Ketten gehalten werden und nicht mehr als zwölf Stunden in Käfigen gefangen sein.

Der Gesetzesentwurf hat heftige Diskussionen in Polen ausgelöst, insbesondere wegen des Verbots der Pelzzucht. Denn die Pelzindustrie setzt Millionen im Jahr um und ist in einem Verband organisiert. Deren Funktionäre haben den Gesetzesentwurf in Interviews stark kritisiert. Dieser würde ihre Wettbewerbsfähigkeit einschränken und sei staatliche Schikane. Außerdem versicherten die Pelzzüchter, die gängigen Standards einzuhalten.

Starke Pelzlobby dank Korruption und steigender Nachfrage

Dem widerspricht jedoch ein aktueller Bericht des zuständigen Ministeriums. Demnach würden die Umweltanforderungen in 87 Prozent der Betriebe nicht oder nur teilweise erfüllt. So hätten die Tiere in 15 von 20 überprüften Farmen in ihren eigenen Exkrementen gelebt.