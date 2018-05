7.000 Gitarristen spielen "Hey Joe"

Über all die Jahre hat noch keine andere Stadt mehr Gitarrenspieler mobilisieren können als eben Breslau. Am 1. Mai 2018 wird in der Stadt nun ein neuer Versuch gestartet, den eigenen Weltrekord von 2016 zu brechen. (Über dieses Thema berichtete der MDR in "Aktuell", 18.12.2016, 21.30 Uhr.) Bildrechte: dpa