Ein Beispiel für den Streit der Generationen ist der Film "Acid". Er handelt von Petya und Sasha, deren Leben von Partys, Sex und Drogen bestimmt wird – und dem Selbstmord eines Bekannten. Regisseur Alexander Gorchilin war Schauspielschüler unter dem Regisseur und Kreml-Kritiker Kirill Serebrennikow am Gogol Center. Heleen Gerritsen schätzt an dem Film die Dynamik. Man merke, dass der Macher einen Theaterhintergrund habe.

Heleen Gerritsen ist die Leiterin des Go East-Filmfestivals. Sie folgte auf Gaby

Babić, die das Festival 2017 verließ. Bildrechte: Angelika Stehle

In einigen Produktionsländern werden Medien und staatliche Kulturförderung stärker reglementiert als in anderen, so Heleen Gerritsen. Als Beispiele führt sie Ungarn und Russland an. So müssten sich russische Dokumentarfilmer thematisch einschränken: "Wer sich da direkt mit der politischen Realität auseinandersetzen möchte, kriegt keine staatliche Förderung. Es gibt schlichtweg keine Töpfe für Dokumentarfilm – nur beim Fernsehen. Und da können sie diese Themen momentan einfach nicht unterbringen."