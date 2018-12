In einer Tiefe von rund 800 Meter war es am Donnerstagabend zu einer verheerenden Explosion eines Luft-Methangas-Gemisches gekommen. Die Mine ist geschlossen. Aufgrund der hohen Methankonzentration wurde die Rettungsaktion zunächst eingestellt. In Karviná wurde ein Krisenzentrum eröffnet, in dem Psychologen die Familien der Opfer unterstützen.

Das Unglück ereignete sich etwa 800 Mete Tiefe Bildrechte: imago/CTK Photo