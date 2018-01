Bunt und verrückt: So feiert der Osten

Ganz gesittet und weihnachtlich geht es zum Beispiel in Minsk zu: In dieser orthodoxen Kirche wird die "Epiphanie" zusammen mit Weihnachten in der Nacht vom 6. auf den 7. Januar gefeiert - 13 Tage nach dem Weihnachtsfest des westlichen Christentums. Der Grund sind verschiedene Kalender nach denen sich die orthodoxen Kirchen unter anderem in Russland, der Ukraine oder Belarus richten. Bildrechte: dpa