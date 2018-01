Russland: Eisbaden am Dreikönigstag, um sich von Sünden reinzuwaschen

Russlands orthodoxe Christen begehen am 19. Januar das Fest der Epiphanie (russisch: Kreschtschenie), auch bekannt als Dreikönigstag. Sie feiern die Taufe Jesu, verbunden mit einer Großen Wasserweihe. Dabei hält ein Priester ein Kreuz in ein natürliches Gewässer, wie hier im Dorf Porechye in der westrussischen Oblast Tver ... Bildrechte: IMAGO