Czesława Kwoka war 14 Jahre alt, als sie mit ihrer Mutter Katarzyna am 13. Dezember 1942 in das deutsche Vernichtungslager Auschwitz deportiert wurde. Bei ihrer Ankunft im KZ wurde dem Mädchen eine Häftlingsnummer in den Unterarm tätowiert: die Nummer 26947. Ihr Kopf wurde geschoren und sie wurde für die Lagerkartei fotografiert. Drei Monate später wurde Czesława durch eine giftige Phenol-Injektion ins Herz ermordet.