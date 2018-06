Bauboom zur WM - Die großen Infrastrukturprojekte Russlands

BER-Architekten aufgepasst! In Russland werden komplett neue Flughäfen werden für die Fußball-Weltmeisterschaft aus dem Boden gestampft. Und das in kürzester Zeit. So geschehen in der WM-Stadt Rostow am Don. Der alte sowjetische Flughafen war nicht mehr repräsentativ genug. Der neue heißt "Platov International Airport" und wurde von Juli 2016 bis Dezember 2017 in der Steppe gebaut. Er soll das wichtige Drehkreuz in Südrussland werden. Bildrechte: dpa