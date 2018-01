Bulgariens EU-Ratspräsidentschaft: "Ein integraler Bestandteil Europas"

HEUTE IM OSTEN: Was bedeutet die Ratspräsidentschaft für Bulgarien? Was erwartet man dort und auch in Brüssel von den kommenden sechs Monaten?

Johanna Deimel: Man erwartet, dass sich Bulgarien – und das ist auch Teil des bulgarischen Programms für die Ratspräsidentschaft – um die Nachbarn kümmert, also gezielt um den Westlichen Balkan. Bulgarien wird im Mai einen großen Balkangipfel in Sofia abhalten. Es geht darum, die EU-Perspektive der Region nachhaltig zu bekräftigen, die ja seit dem letzten großen EU-Gipfel zum Westlichen Balkan 2003 besteht. Die andere Erwartung betrifft die Stärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit in der EU. Da stehen regionale Kooperationen im Vordergrund.

Ein kleines Land wie Bulgarien kann allerdings innerhalb einer sechsmonatigen Ratspräsidentschaft keine ganz großen Initiativen starten. Das wäre anders, wenn Frankreich oder Deutschland die Ratspräsidentschaft innehätten. Und doch sind die Vorhaben und Programme für dieses halbe Jahr auch in Absprache mit den nachfolgenden EU-Ratspräsidentschaften in der sogenannten "Troika" abgestimmt und formuliert worden. Das war im Vorfeld mit Estland und ist jetzt mit Österreich der Fall, das im zweiten Halbjahr 2018 die Präsidentschaft übernehmen wird.

Bulgarien hat nun auch einige Probleme bzw. Besonderheiten: So regiert der Premierminister Bojko Borissow mit einer äußerst fragilen Regierungskoalition und gilt europapolitisch eher als unerfahren. Könnte das zum Problem werden?