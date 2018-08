Die Vorpremiere in Leipzig eröffnet Sergei Loznitsa am Dienstag mit einer kurzen Rede, dann verlässt er den Saal. Zu oft hat er seinen eigenen Film bereits gesehen, der bei den Filmfestspielen in Cannes den Preis für die „Beste Regie“ erhielt. Monatelang hat er sich zuvor zuhause eingeschlossen und Videos, Fotos und Augenzeugenberichte aus der Ostukraine studiert.

Aus ihnen hat der Filmemacher, der auch preisgekrönte Dokumentarfilme über den Konflikt gedreht hat, zwei Stunden voller bitterböser Episoden aus dem Alltag in der Ostukraine destilliert. Monatelang hat er dafür mit 100 Schauspielern und über 2.000 Komparsen in Krywyj Rih im Süden der Ukraine gedreht. Die Industriestadt ähnelt architektonisch Donezk. Auch in Krywyj Rih versuchten Separatisten 2014, die Macht zu übernehmen, scheiterten aber.

Dass der Film teilweise dokumentarisch anmutet liegt auch daran, dass Loznitsa Augenzeugenberichte mitunter "Wort für Wort" filmisch umgesetzt hat. Humor, Zynismus und die unübersehbar verteilten Sympathien des Regisseurs wechseln sich teilweise im Sekundentakt ab. Das war durchaus sein Ziel, erklärt Sergei Loznitsa im Interview mit Heute im Osten.

Heute im Osten: Herr Loznitsa, die Situation im Donbass ist ein sehr sensibles Thema für viele Menschen, nicht nur in der Ostukraine. Warum haben Sie sich entschieden, diese in einem fiktiven Spielfilm zu verarbeiten und nicht einem Dokumentarfilm?

Sergei Loznitsa: Wie soll man die Situationen, die ich im Film gezeigt habe, dokumentarisch filmen? Das ist unmöglich. Aber alle Episoden im Film basieren auf echten Material, dass jemand vor Ort gefilmt hat oder auf Augenzeugenberichten. Das heißt, der Film basiert auf dokumentarischen Material.

Außerdem ermöglicht diese Form mir, meine eigenen Gedanken einfließen zu lassen. Ich kann mich auf bestimmte Aspekte fokussieren und einen eigenen Kosmos erschaffen. Und dieser Kosmos ist universell. Ich zeige kein ostukrainisches Problem, sondern ein postsowjetisches. Was dort passiert ist, kann in allen postsowjetischen Ländern passieren, auch hier in Ostdeutschland. Das sollen die Leute durch den Film reflektieren und auch ernst nehmen.

Sie zeigen also keine Gesellschaft, die gerade zerfällt, sondern eine, die vor 25 Jahren zerfallen ist und keiner wollte es wahrhaben?

Was ich zeige, sind die Umstände, aus denen Krieg entsteht. Und die haben viel mit der Sowjetunion zu tun, in der die Zivilgesellschaften zerstört wurde. Nach dem Ende der Sowjetunion gab es zwei verschiedene Wege in diesen Ländern. Entweder man baut eine neue Zivilgesellschaft auf oder man begibt sich auf den Weg der Zerstörung.

Es ändert auch nichts, ob die Leute dann gut leben und Geld verdienen. Gute wirtschaftliche Entwicklung verschiebt das Problem nur. Das Hauptproblem ist, dass es keine Nürnberger Prozesse für die sowjetische Führung gab. Jetzt rekreieren diese Leute das gleiche totalitäre System erneut.

Sie sind in Belarus geboren, in der Ukraine aufgewachsen und haben dort studiert, später haben sie viele Jahre in Russland gelebt. Wie gehen Sie vor diesem Hintergrund die Aufarbeitung so einen Konflikt an, der zwischen ihren verschiedenen Heimaten besteht?

Es ist kein Konflikt zwischen diesen Ländern. Das ist ein Konflikt zwischen zwei verschiedenen Mentalitäten. Es gibt Leute mit einer modernen Mentalität, die Individualität, Eigentum und Recht als Maximen hat. Auf der anderen Seite steht die Mentalität von Menschen, die diese Werte ablehnen. Es ist eine archaische Mentalität.