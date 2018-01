Piotr Kladoczny: Dieses öffentliche Register bringt keine Vorteile, sondern nur Nachteile. Entgegen dem, was das Justizministerium sagt, erhöht es die Sicherheit nicht. Vielleicht erhöht es vorübergehend das subjektive Sicherheitsgefühl, aber auch das nur kurzzeitig.



Denn wenn jemand herausfinden will, ob es Sexualstraftäter in seiner Umgebung gibt, gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens: Ja, es gibt jemanden. Dann ist die Frage, ob man sich durch diese Information nun sicherer fühlt. Oder es gibt niemanden in der Nähe. Dann fühlt man sich vielleicht sicherer, aber trotzdem kann jederzeit ein Täter in die Gegend kommen. An der realen Sicherheitslage ändert sich in beiden Fällen gar nichts.