Schanna Nemzowa: "Das ist keine Wahl"

Anfang Februar in der tschechischen Hauptstadt Prag: Schanna Nemzowa hat gerade in der Karlsuniversität das "Boris-Nemzow-Institut für Russlandstudien" eröffnet - ein Projekt der "Boris Nemzow Foundation", die sie vor zwei Jahren ins Leben gerufen hatte. Benannt ist diese nach ihrem Vater Boris. Der russische Oppositionelle wurde am 27.02.2015 in Moskau in unmittelbarer Nähe des Kreml erschossen. Der Fall wirft bis heute Fragen auf. Nemzowa selbst lebt mittlerweile in Deutschland und arbeitet für die "Deutsche Welle". Mit der Arbeit ihrer Stiftung will sie den Austausch zwischen Russland umd dem Westen fördern, aber auch Einfluss auf die gesellschaftliche Entwicklung des Landes nehmen.

Heute im Osten: Frau Nemzowa, warum unterstützt die Boris-Nemzow-Stiftung die Arbeit eines Russland-Forschungsinstituts gerade in Tschechien.

Schanna Nemzowa: Weil wir hier eine große russische Sprachgemeinschaft haben, sowohl unter den Studierenden, als auch in der Gesellschaft allgemein. Daher ist es der richtige Ort für das Boris-Nemzow-Zentrum. Natürlich träume ich davon, dass wir so ein Zentrum auch eines Tages in Russland haben werden und das wollen wir auch angehen.

Wie lange wird das dauern?

Gefragte Gesprächspartnerin: Schanna Nemzowa bei der Einweihung des "Boris-Nemzow-Instituts“ der Karlsuniversität, Prag. Bildrechte: MDR/Alexander Hertel Ich weiß es nicht. Aber ich hätte das gern sobald wie möglich. Als wir vor drei Jahren mit der Planung begonnen haben, waren wir noch ambitionierter und nannten es die Boris-Nemzow-Universität. Heute soll der erste Schritt dahin sein. Es gibt in Russland Probleme mit der akademischen Freiheit und es ist daher wichtig, so eine Institution zu haben – auch um jene Akademiker zu beherbergen, welche in Russland Probleme haben.

Wir brauchen dieses Zentrum als eine Art Denkfabrik für die Forschung. Wir wollen, dass es komplizierte Dinge in einfachen Worten erklärt und attraktiv für ein breiteres Publikum aufbereitet – über den Akademikerkreis hinaus. Wir werden hier auch eine Sommerschule für Journalismus- und Kulturstudien haben. Diese Veranstaltungen werde ich leiten. Es ist wichtig, Journalisten aus Russland und ausländische Journalisten, die sich auf Russland fokussieren, zusammenzubringen. Wir wollen ihnen investigativen Journalismus und neue Kanäle der Verteilung von Medieninhalten beibringen. Das Institut ist die richtige Plattform dafür.

Wie führen sie das Erbe ihres Vaters weiter?