Eine verkleidete Frau auf einer Theaterbühne, ein einsamer Boxer im Ring, ein blutjunger Dirigent in einem Konzerthaus: Die Bilder des Fotografen Stepan Rudik zeigen auf den ersten Blick alltägliche Situationen aus verschiedenen Berufen. Auf den zweiten Blick zeigen sie jedoch auch eine Besonderheit, die alle portraitieren verbindet: Sie sind ukrainische Einwanderer in Polen.

Bedingt durch Krisen, Krieg und Perspektivlosigkeit sind hunderttausende in den vergangenen Jahren ins Nachbarland Polen gezogen, zwei Millionen Ukrainer leben dort insgesamt. Der Fotograf Stepan Rudik, selbst Ukrainer, hat sie in seiner Wahlheimat Posen gesucht und portraitiert. Seine Bilder wurden im Frühjahr auf dem Marktplatz von Posen gezeigt. Auf Facebook stellt der Fotograf seine Protagonisten in Bildern und kurzen Biografien vor.

Heute im Osten: Wieso haben Sie sich des Themas ukrainischer Einwanderer in Polen angenommen?

Stepan Rudik: Eigentlich hat sich meine Freundin dieses Projekt ausgedacht. Sie ist zwar Polin, gehört aber zur ukrainischen Minderheit im Land. Von ihr kam auch der Titel: "Die Unsichtbaren". Außerdem bin ich selbst Ukrainer. Ich weiß, was es heißt, in einem fremden Land zu leben, kenne alle Vor- und Nachteile. Das Thema berührt mich also, es ist auch ein Teil von mir.

Deshalb habe ich angefangen, über Bekannte, die selbst Ukrainer sind, andere Ukrainer zu suchen. Das war gar nicht so einfach. Da ich ein Dokumentarfotograf bin, war es für mich wichtig, an die Orte zu gehen, wo diese Menschen arbeiten. Ich wollte die Vielfalt der Berufe zeigen, in denen diese Menschen arbeiten.

In Polen leben aktuell schätzungsweise zwei Millionen Ukrainer. Warum sind sie in Ihren Augen unsichtbar?

Als ich vor zwei Jahren das Projekt begonnen habe, gab es noch nicht so viele Ukrainer in Polen. Damals waren sie wirklich kaum wahrnehmbar. 2017 allerdings, als die Visumfreiheit zwischen der EU und der Ukraine eingeführt wurde, kam eine große Welle von Arbeitsmigranten hierher. Und damit sind sie natürlich auch auf der Straße sichtbar und hörbar geworden.