Aufstand gegen Korruption und Justizreform in Rumänien. Zu Jahresbeginn gab es wochenlange Massenproteste im Land, wie hier am 2. Februar 2017 in Bukarest. Bildrechte: dpa

Auch in Puncto Rechtstaatlichkeit prallen zum Teil unterschiedlichste Positionen zwischen der EU und mehreren osteuropäischen Ländern aufeinander. Zuletzt gab es in Rumänien und Polen heftige Debatten über umstrittene Justizreformen.

EU-Kommission eröffnet Sanktionsverfahren gegen Polen

Nach zwei Jahren Dauerstreit hat die Europäische Kommission im Dezember ein Strafverfahren gegen Polen eingeleitet. Die Brüsseler Behörde sieht in den Justizreformen der nationalkonservativen Regierungspartei PiS eine Gefahr für die Rechtsstaatlichkeit und damit für die Grundwerte der Europäischen Union. Der EU-Vize-Kommissionspräsident Frans Timmermans sprach von einem "systematischen" Eingreifen in das Funktionieren des Justizsystems. Polen wies das Verfahren als "politisch motiviert" zurück. Das Strafverfahren gilt als schärfste Maßregelung gegen einen EU-Mitgliedstaat und kann zum Entzug des Stimmrechts führen - allerdings nur, wenn alle anderen EU-Länder dafür sind. Ungarns Ministerpräsident Orban kündigte indes an, sich auf die Seite seines osteuropäischen Partners Polen zu stellen und dagegen zu stimmen.

In Polen selbst eskalierte der Streit um die geplante Justizreform Mitte Juli. Zehntausende Menschen demonstrierten tagelang gegen die "Abschaffung der Gewaltenteilung". Auch Rechtsexperten kritisierten, dass die PiS mit ihren neuen Gesetzen Einfluss auf Richter und Gerichte gewinne. Die PiS argumentierte hingegen: der Justizapparat sei seit dem Ende des Kommunismus 1989 nicht reformiert worden und die Richter seien größtenteils korrupt. Überraschend legte der polnische Präsident und Jurist Andrzej Duda sein Veto ein. Das Parlament milderte daraufhin das umstrittene Gesetzesprojekt ab, hielt aber an der Reform des Obersten Gerichtes und des Landesjustizrats in Polen fest. Nur die Unterschrift von Präsident Duda fehlt noch.

Rumäniens neue Regierung verspielt Vertrauen

Auch in Rumänien sehen Kritiker die Unabhängigkeit der Justiz in Gefahr. Kurz nachdem die neue rumänische Regierung im Januar 2017 stand, folgte ihr erster Angriff auf Anti-Korruptionsregelungen, die viele Politiker seit Jahren stören: Ein Eilerlass sollte Amtsträgern Straffreiheit bei Amtsmissbrauch gewähren, bei einer Schadenssumme von bis zu 45.000 Euro. Eine hohe Summe, in einem Land, in dem der Bruttodurchschnittslohn bei rund 720 Euro liegt. Der Eilerlass vom Januar war persönlich auf den Chef der regierenden Sozialdemokraten (PSD) und gleichzeitigen Chef der Abgeordnetenkammer, Liviu Dragnea, zugeschnitten. Wäre er in Kraft getreten, wäre ein Prozess gegen Dragnea null und nichtig gewesen. Das trieb Hunderttausende Menschen zu Protesten auf die Straße in Bukarest und anderen Städten des Landes. Es war die größte Empörungswelle seit der 1989er-Revolution. Mit Erfolg: Die Regierung rückte im Februar vom Eilerlass ab.