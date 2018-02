Kostenloser Nahverkehr? Gibt es schon in Polen!

Damit wollen die Stadtväter auf die anschwellenden Blechlawinen in der schmucken Innenstadt reagieren. Weil sich in letzter Zeit neue Betriebe in Jawor angesiedelt hatten, stieg die Einwohnerzahl - und damit auch die Zahl der Pkw auf den Straßen. Staus und Parkplatzmangel, bis dahin unbekannt, wurden zum Problem. Bildrechte: Stadtverwaltung Jawor