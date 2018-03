"Putin, verschwinde!"

Auf diesem Bild bereitet Skurichin das nächste Plakat vor. Das will er am Wahltag, dem 18. März, aufhängen. Der Kremlchef Wladimir Putin lässt sich ausgerechnet am Tag der Krim-Annexion im Amt bestätigen. "Ein klares politisches Kalkül", so Skurichin. Die Forderung auf diesem Plakat wird daher lauten: Die Krim soll an die Ukraine zurückgegeben werden. "Lange wird es bestimmt nicht hängen", ist sich der Oppositionelle sicher. "Die Polizei wird das Plakat schon nach einer Stunde entfernen." Bildrechte: Roman Schell / MDR