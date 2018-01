Karabasch - "Schwarzer Fleck des Planeten"

Der Grund für die katastrophalen Umweltbedingungen: Eine hoffnungslos veraltete Kupferhütte in Karabasch, die 1914 in Betrieb gegangen war und enorme Mengen an giftigen Gasen ausgestoßen hatte. Investiert wurde in die Fabrik nie. Die Produktion aber lief auf Hochtouren. Auf Kosten der Menschen und der Umwelt. Bildrechte: dpa