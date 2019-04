Russland: Der Karatschai - der tödlichste See der Welt

Von dort flossen sie weiter in die Flüsse der Umgebung, etwa in den Tetscha-Fluss. Die Bauern tranken das Wasser des Flusses und fingen Fische. Bald erkrankten sie an für sie rätselhaften Krankheiten: Ihr Blut wurde weiß, es wuchsen Geschwüre in ihrem Körper und manchmal kamen Kinder mit zwei Köpfen oder ohne Gliedmaßen zur Welt. Viele Menschen starben. Bildrechte: dpa