Als Langzeitpräsident Nursultan Nasarbajew 1991 an die Macht kam, hatte er einen Traum. Er wollte eine eigene Hauptstadt haben. Sechs Jahre dauerte es, dann zog die Regierung von der alten Hauptstadt Almaty ins 1.200 Kilometer entfernte Astana. Eine Retortenstadt mitten in der kasachischen Steppe, in der am Anfang nicht viel mehr stand als der Präsidentenpalast. Bildrechte: imago/photothek