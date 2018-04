Russland: Eroberung des Kosmos

"Woschod 2"-Mission: Erster Ausstieg ins All Die Sowjetunion kann auch den ersten Weltraumspaziergang in der Geschichte der Raumfahrt für sich verbuchen. Am 18. März 1965 verlässt Alexej Leonow seine Raumkapsel, gesichert mit einer 4,50 Meter langen Leine. Dass der Kosmonaut bei seinem Spaziergang im All um ein Haar den Tod gefunden hätte, wurde von der sowjetischen Führung verschwiegen: Als Leonow in die Kapsel zurückkehren wollte, hatte sich sein Raumanzug so stark aufgebläht, dass der Kosmonaut nicht mehr durch die Einstiegsluke passte. Knapp zehn Minuten schwebte Leonow hilflos im All. In höchster Panik beschloss er, den Druck in seinem Anzug zu verringern. Ein durchaus riskantes Manöver. Doch der Einstieg gelang in letzter Minute. Bildrechte: dpa