Sankt Petersburg: Warum in der Eremitage dutzende Katzen leben

Schon Zar Alexej Michailowitsch war von Katzen begeistert. Dank ihm ist das weltweit erste Katzengemälde entstanden. "Die Ruhige" – so der Titel des Porträts seiner Katze, eine Anspielung auf die Sanftmut des Zaren.

Sein Sohn, Peter der Große, soll dagegen grausam gewesen sein. Nicht aber zu den Katzen! So soll er angeordnet haben, die Straßenkatzen von Sankt Petersburg zu füttern und gut zu behandeln. Und auch bei Peters Tochter Elisabeth bricht die Liebe zu den Samtpfoten nicht ab.

Sie bestellte 1745 die erste Katze aus Kasan an den Petersburger Hof. Bis heute haben sie in der Eremitage lebenslanges Wohnrecht. Und damit nicht genug: in Sankt Petersburg wurde den Katzen sogar ein Denkmal gesetzt.