Brückenschlag zur Krim

Russland öffnet heute feierlich seine Brücke zur Krim für den PKW-Verkehr. Am Mittwoch wird die Brücke dann in beide Richtungen auch für LKW freigegeben. Eine wichtige Verbindung, denn nach der Annexion der Halbinsel 2014 führt der einzige Landweg zur Krim durch die Ukraine. Und der ist Russland versperrt.

Etwa 19 Kilometer ist die neue Brücke lang - und damit die längste Brücke in Europa. Den bisherigen Längenrekord hielt die Brücke "Ponte Vasco da Gama" in Portugal mit gut 17 Kilometern. Bildrechte: Infozentr Krymskii Most