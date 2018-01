Rijeka: So wird in Kroatien Karneval gefeiert

Wie es sich für einen echten Karneval gehört, wird das Karnevalsspektakel auch in Kroatien für politische Meinungsäußerung genutzt: So wurde 2017 die kroatische Staatspräsidentin Kolinda Grabar Kitarović aufs Korn genommen. Hier dargestellt im Weihnachtskleid, schwer bewaffnet und mit "Pionir-Schokolade" in der Hand. Ein Ausdruck der Kritik, weil sie am 6. Dezember 2016 in einem Kindergarten in Dubrovnik serbische Schokolade an kroatische Kinder verteilt hatte, am Jahrestag der Belagerung der Küstenstadt durch die serbisch geführte jugoslawische Armee. Bildrechte: imago/Pixsell