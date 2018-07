Das kleine Mädchen, nennen wir es Anna, hat drei Mütter. Ausgetragen hat sie eine indische Leihmutter, die Eizelle stammt von einer Russin, ihre soziale Mutter ist jedoch eine Deutsche. Möglich ist das wegen der liberalen Reproduktionspolitik in Russland, wo Anna gezeugt wurde. Doch auch in anderen osteuropäischen Ländern erlauben die Gesetze weitaus mehr als in Deutschland.

Die Reproduktionsmedizin in Tschechien lässt vieles zu, was in Deutschland untersagt ist - zum Beispiel Eizellenspende. Deshalb lassen sich dort viele Paare aus Deutschland, aber auch aus der ganzen EU, behandeln. Mittlerweile ist daraus eine richtige "Befruchtungs-Industrie" entstanden. Ein Dutzend Kliniken hat sich darauf spezialisiert, so sind zum Beispiel die Internetpräsenzen auf deutsch- und englischsprachige Kunden ausgerichtet. Der Marktführer im Land ist die Firma FutureLife, die mehrere Kliniken betreibt. Sie strebt das Monopol in ganz Europa an.