In Tschechien ist das Pokerspiel um die wertvolle Ressource Lithium in vollem Gange. Dabei geht es um die Frage, wer das begehrte Leichtmetall im böhmischen Erzgebirge abbauen darf. Schließlich sollen hier unter der Erde Europas größte Lithium-Vorkommen liegen - ein wichtiger Rohstoff für Batterien von Laptops, Smartphones oder Elektroautos.

Tschechiens neue Regierung, mit Ministerpräsident Andrej Babiš an der Spitze, hat den Abbau nun zum Top-Thema erklärt und bereits verhandelte Verträge mit dem umstrittenen Bergbauunternehmen "European Metals Holdings" (EMH) für nichtig erklärt.

Das australische Bergbauunternehmen "European Metals Holdings" will zunächst in den alten Stollen Lithium fördern.

Allerdings, so relativiert es Olga Bubníkova von der EMH-Tochter "Geomet", "würde es zwanzig Jahre dauern und man müsste einen ganzen Berg, von oben bis unten, komplett abbauen."

Die Vorstellung allerdings, dass für Lithium große Mengen Gestein abgebaut, ja sogar Berge versetzen werden müssten, bereitet Umweltexperten wie Thomas Krimliza Sorgen: " Ich befürchte, dass es weitere negative Einflüsse auf die Landschaft, auf Wildtiere, Pflanzen und die ganze Natur geben wird." Schließlich ist das Erzgebirge in den vergangenen zwanzig Jahren aufwändig renaturiert worden. Langsam erholt sich die Natur von den Bergbaufolgeschäden.

Das Hauptargument der Gegner ist, dass Tschechien seinen Lithium-Schatz einem undurchsichtigen Bergbauunternehmen überlasse: Ausgangspunkt ist die tschechische Erkundungsfirma "Geomet", die seit 2014 ein Tochterunternehmen von "European Metals" mit Sitz in Großbritannien ist. Eigentümer der britischen Gesellschaft wiederum ist "European Metals" auf den Britischen Jungferninseln – ein berüchtigtes Steuerparadies. Folgt man den Beteiligungen weiter, landet man letztlich vor dem Briefkasten von "European Metals" im australischen Perth.

Bereits heute wird das wertvolle Lithium in Smartphone-Akkus verwendet. Bildrechte: dpa

Kritisch sehen Antikorruptionsexperten außerdem den von Babiš für nichtig erklärten Vertrag mit "European Metals". Der Wirtschaftsprüfer und Antikorruptionsaktivist Lukas Wagenknecht vom Vydalo Centrum in Prag erklärt die fragwürdigen Vorteile für EMH so: "Der erste Vorteil ist die Anonymität. Wir haben bei der Recherche festgestellt, dass fast 50 Prozent der Aktien, einfach private Aktien sind und keiner erfährt, wer hinter dieser Gesellschaft steht. Der zweite Vorteil ist die sogenannte Steueroptimierung. Wenn man die ganze Struktur von der tschechischen Firma über die britische Firma bis zu dem Steuerparadies betrachtet, scheint jemand Steueroptimierung zu betreiben: Das heißt, das Unternehmen kann Profit machen und zahlt am Ende null Steuern auf diesen Inseln."