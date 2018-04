Einen Stammhalter zu haben, ist in Montenegro das Ziel vieler Familien. Die Verzweiflung ist groß, wenn - beispielsweise - nach vier Töchtern die Hoffnung auf einen Sohn schwindet. Ceca Balać ist Frauenärztin in Montenegro und erinnert sich an eine Patientin, der es genau so erging. Die Frau wurde von ihrem Ehemann regelrecht erpresst.