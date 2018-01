Ein Mönch kämpft gegen Litauens Alkoholproblem

In keinem Land der Welt wird so viel Alkohol konsumiert wie in Litauen. 30 Prozent aller Todesfälle sind darauf zurückzuführen. Die Selbstmordrate ist, auch wegen des Alkoholverbrauchs, enorm hoch. Der Franziskanermönch Gediminas hat dem Alkoholismus den Kampf angesagt – und in der Abgeschiedenheit Pakutas, im Westen Litauens, ein Kloster gegründet. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK