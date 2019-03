Montenegro Demonstranten fordern Rücktritt von Präsident Đukanović

"97.000 - geh weg!" steht auf dem Banner, das die Menschen vor sich her tragen. Und sie skandieren: "Wir wollen Gerechtigkeit!" Schon die sechste Woche in Folge geht das so in der montenegrinischen Hauptstadt. Tausende demonstrieren gegen den Präsidenten des Landes, Milo Đukanović, und seine Partei DPS. Dabei werden die Proteste von keiner Oppositionspartei organisiert, sondern dezentral von verschiedenen Bürgerplattformen, die außer den Rücktrittsforderungen an den Präsidenten wenig gemein haben. Sie werfen der Staatsführung Korruption, autoritären Regierungsstil und Unterdrückung der Meinungsfreiheit vor.

Großunternehmer löst "Umschlag"-Affäre aus

Die Zahl 97.000 bezieht sich auf ein Video, das Ende Januar 2019 aufgetaucht ist und Duško Knežević, einen der reichsten Unternehmer des Landes, zeigt, wie er einem Spitzenfunktionär der DPS vor den Parlamentswahlen im Jahr 2016 einen Umschlag mit 97.000 Euro überreicht.



Knežević hat das Video selbst veröffentlicht, nachdem er von der montenegrinischen Justiz beschuldigt wurde, gemeinsam mit anderen Verdächtigen Geldwäsche in Höhe von 17 Millionen Euro betrieben zu haben. Knežević' Angaben zufolge sollte das Geld im Umschlag dazu dienen, den Wahlkampf der Partei zu finanzieren, taucht aber in deren Finanzbericht nicht auf. Darüber hinaus behauptet der ehemalige Freund und Geschäftspartner von Präsident Đukanović, dass alle erfolgreichen Geschäftsleute des Landes seit Jahren gezwungen würden, der Partei Geld zu spenden.

Milo Đukanović - der ewige Anführer

Bei einem Interview, das die Deutsche Welle mit dem Präsidenten am Rande seines Besuchs am 18. März beim deutschen Amtskollegen Frank-Walter Steinmeier geführt hat, antwortete Đukanović auf die Frage nach den Protesten: "Wie Sie wissen, teilen nicht alle Menschen in Montenegro und auf dem Westbalkan meine Perspektive eines gemeinsamen europäischen Ziels. Das ist eine politische Auseinandersetzung, die nicht nur in Montenegro, sondern in allen Ländern der Region geführt wird."

Auf die Korruptionsvorwürfe gegen ihn ist er dagegen nicht eingegangen. Stattdessen hob er hervor, dass Montenegro in den vergangenen Jahren große Fortschritte bei der Korruptionsbekämpfung gemacht habe. Die Aufnahme in die NATO und ein positiver Bericht der Europäischen Kommission über Fortschritte in Sachen Rechtstaatlichkeit seien die besten Belege dafür.

Musterbeispiel der Demokratisierung?

Händeschütteln in Brüssel: Djukanovic (rechts) und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg Bildrechte: imago/Belga Đukanović positioniert sich gerne als Garant europäischer Werte auf dem Westbalkan. Bei einer Rede vor dem EU-Parlament in Oktober 2018 sagte er, dass die Europäische Union in Montenegro immer einen stabilen Partner haben werde. Die EU wiederum wird nicht müde, Montenegro als ihre Erfolgsstory bei der EU-Integration der Region darzustellen. Und Đukanović spielt dabei eine wichtige Rolle. Immerhin wandte er sich in den späten 1990er-Jahren gegen den serbischen Machthaber Slobodan Milošević, erreichte 2006 eine Unabhängigkeit von Serbien und brachte das Land auf Westkurs. Seit Sommer 2018 ist Montenegro NATO-Mitglied.

Kritiker bemängeln jedoch, dass die EU die Augen vor der Konzentration der finanziellen und politischen Macht in Đukanović' Händen und denen seiner Familie verschließe. So soll nach Informationen des "Spiegel" der Bruder des Präsidenten Haupteigentümer der größten Bank des Landes sein. Seine Schwester, eine einflussreiche Wirtschaftsanwältin, und sein Sohn würden unter anderem im Energiesektor und im Immobilienhandel tätig sein. Gegen Đukanović selbst habe die italienische Staatsanwaltschaft jahrelang wegen Zigarettenschmuggels ermittelt, eine Anklage ist jedoch nie zu Stande gekommen.

Ein zweites Mazedonien?

Auch durch Proteste auf der Straße zu Fall gebracht: Nikola Gruevski, bis Anfang 2016 Ministerpräsident von Mazedonien Bildrechte: imago/Pixsell Ob die Demonstranten einen Machtwechsel in ihrem Land erreichen werden, bleibt abzuwarten. Immerhin sind die Proteste für das kleine Montenegro mit insgesamt nur rund 622.000 Einwohnern schon beachtlich. Und es gab bereits einen Präzedenzfall in der Region. Anfang 2016 musste Mazedoniens Premierminister Nikola Gruevski nach monatelangen Protesten zurücktreten. Sein autoritärer Führungsstil, Wahlmanipulationen und Korruption waren offenbar nicht nur für die eigene Bevölkerung allzu offensichtlich geworden. Gruevski verlor schließlich auch die Unterstützung des Westens.