Die slowakische Regierung hat zur Aufklärung des Mordes an den investigativen Journalisten Jan Kuciak eine Million Euro an Belohnung ausgesetzt. Der slowakische Premier Robert Fico sagte, alle Hinweise, die zur Festnahme des Täters führen könnten, seien äußerst wertvoll. Zugleich kündigte Fico die Bildung einer Sonderkommission an, die den Doppelmord aufklären solle.

Der 27-jährige Journalist Jan Kuciak war am Wochenende mit seiner Freundin tot in seinem Haus im slowakischen Velka Maca aufgefunden worden. Polizeiangaben zufolge waren beide erschossen worden. Vom Täter fehlt bislang jede Spur. Unklar ist bislang auch, ob es einer oder mehrere Täter waren.

Aus der Redaktion hieß es, Kuciak habe "viele einflussreiche Leute und Gauner" mit seinen Recherchen gestört. So berichtete der Journalist über dubiose Geschäftsbedingungen von Unternehmern mit der größten Regierungspartei, der sozialdemokratischen Smer, deren Parteichef der slowakische Premier Fico ist. In Verdacht geraten war dabei zuletzt sogar der Innenminister Robert Kalinak, der sämtliche Vorwürfe zurückwies. Kalinak hatte sich zuletzt über die Arbeit von investigativen Journalisten beschwert.

Ein Journalistenkollege von Kuciak berichtete zuden, er habe mit ihm an einem Fall recherchiert, der höchstwahrscheinlich auch die kalabrische Mafia "Ndrangheta" betraf. Die beiden Journalisten seien dem Verdacht nachgegangen, dass die Mafia in einem Eurofonds-Betrug in der Ostslowakei mit verwickelt sei. In diesem Zusammenhang tauchten auch die Namen von Politikern der Regierungspartei Smer auf.



Die slowakische Polizei kündigte an, die Wohnungen einiger ausgewählter Journalisten zu überwachen. Auch sollten sie mit einem Notruf-Gerät ausgestattet werden.