Am Freitag haben Muslime in Russland das Fest des Fastenbrechens gefeiert. Damit endet traditionell der Fastenmonat Ramadan, in dem gläubige Muslime in zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang keine Speisen und Getränke zu sich nehmen. Es ist einer der wichtigsten religiöse Feiertage für Muslime und geht der Überlieferung zufolge direkt auf den Propheten Mohammed zurück, der ihn im Jahr 624 zum ersten Mal begangen haben soll. Bildrechte: imago/ITAR-TASS